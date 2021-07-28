Зеленский анонсировал аудит децентрализации

В Украине необходимо провести аудит децентрализации после завершения второго этапа реформы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30, сообщает Корреспондент.

"Сегодня реформа м ﻿﻿ естного самоуправления – одна из самых успешных реформ, которая продолжает реализовываться в Украине. В то же время она и одна из самых продолжительных", – отметил глава государства.

Но, по словам Зеленского, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.

"По моему убеждению, после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо провести детальный аудит, и прежде чем перейти к следующему этапу, надо исправить допущенные ошибки и просчеты", – подчеркнул президент.

Он отметил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.