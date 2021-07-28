В Кременчуге на детской площадке появилась свастика

В Кременчуге на детской площадке возле школьного двора по улице Правобережной 44 плиткой выложили свастику.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным СМИ, местные жители не оценили оригинальность такой задумки "архитекторов", которые изобразили нацистский символ, и начали жаловаться в разные инстанции.

Мэр Кременчуга Виталий Мелецкий в случившемся упрекнул детей - якобы это они перевернули плитку, выложив свастику. Чиновник обязал строителей исправить ситуацию.

Сейчас СМИ сообщили, что изображения свастики на детской площадке уже нет.