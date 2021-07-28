Зеленский надеется в сентябре вакцинировать по 250 тысяч украинцев в сутки
Перед министерством охраны здоровья Украины стоит задача к сентябрю увеличить количество прививок от коронавируса до 250 тысяч в сутки. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Децентрализация", сообщает Деловая столица.
Он высоко оценил подготовку инфраструктуры для вакцинации. По словам главы государства, сейчас в Украине есть возможность делать 150 тысяч прививок в сутки.
"К сентябрю мы должны подготовить инфраструктуру, чтобы 200-250 тысяч прививок делать в сутки", — сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова к осенней вспышке COVID-19 лучше, чем многие страны ЕС.