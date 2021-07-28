Назван срок завершения строительства "Северного потока-2"

Строительство трубопровода "Северный поток-2" должно быть завершено к концу августа, а поставки газа начнутся до конца года. Об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции по итогам результатов компании за II квартал, сообщает Вести.RU.

Он сослался на заявление руководителя оператора проекта – Маттиаса Варнига, главы компании Nord Stream 2 AG.

"Я скрещу пальцы за "Северный поток-2". Глава компании говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", – сказал Зеле.

В июне 2021 года "Газпром" завершил укладку первой нитки газопровода, осталось уложить несколько десятков километров второй нитки "Северного потока-2" рядом с первой.