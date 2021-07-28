Как приготовить куриный шашлык в духовке

Если у вас нет возможности выбраться на природу, чтобы пожарить сочный шашлык, или погода за окном неудачная, или не сезон – выход есть! Мы подготовили для вас замечательные рецепты приготовления куриного шашлыка в духовке. Поверьте, на вкус он будет не менее ароматным и сочным, чем на мангале, сообщает 24 Канал.

Рецепт куриного шашлыка на шпажках

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2

Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 2 ст. л. йогурта; – 1 ч. л. специй карри; – соль по вашему вкусу; – шпажки деревянные.

Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки. В большой миске смешайте йогурт, специи и перемешайте. Замаринуйте курятину на 10 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Куриные кусочки отправьте на шпажки и выложите на противень. Выпекайте куриный шашлык в духовке в течение 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!

Рецепт куриного шашлыка на решетке

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2

Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 1 ст. л. масла; – 1 ст. л. соевого соуса; – соль по вашему вкусу; – черный молотый перец по вашему вкусу; – 1 ст. л. молотой паприки.