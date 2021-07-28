Как приготовить куриный шашлык в духовке
Если у вас нет возможности выбраться на природу, чтобы пожарить сочный шашлык, или погода за окном неудачная, или не сезон – выход есть! Мы подготовили для вас замечательные рецепты приготовления куриного шашлыка в духовке. Поверьте, на вкус он будет не менее ароматным и сочным, чем на мангале, сообщает 24 Канал.
Рецепт куриного шашлыка на шпажках
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 2 ст. л. йогурта; – 1 ч. л. специй карри; – соль по вашему вкусу; – шпажки деревянные.
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
- В большой миске смешайте йогурт, специи и перемешайте.
- Замаринуйте курятину на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Куриные кусочки отправьте на шпажки и выложите на противень.
- Выпекайте куриный шашлык в духовке в течение 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!
Рецепт куриного шашлыка на решетке
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 1 ст. л. масла; – 1 ст. л. соевого соуса; – соль по вашему вкусу; – черный молотый перец по вашему вкусу; – 1 ст. л. молотой паприки.
- Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
- В большой миске смешайте масло, специи, соевый соус и перемешайте.
- Замаринуйте курятину на 10 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Отправьте курятину на шампур.
- Выложите шампуры с шашлыком на решетку из духовки и выпекайте мясо. Через 10 – 13 минут переверните шампуры на другую сторону.
- Подавайте куриный шашлык к столу горячим. Приятного аппетита!