Как приготовить куриный шашлык в духовке

Как приготовить куриный шашлык в духовке

Если у вас нет возможности выбраться на природу, чтобы пожарить сочный шашлык, или погода за окном неудачная, или не сезон – выход есть! Мы подготовили для вас замечательные рецепты приготовления куриного шашлыка в духовке. Поверьте, на вкус он будет не менее ароматным и сочным, чем на мангале, сообщает 24 Канал.

Рецепт куриного шашлыка на шпажках

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 2 ст. л. йогурта; – 1 ч. л. специй карри; – соль по вашему вкусу; – шпажки деревянные.

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
  2. В большой миске смешайте йогурт, специи и перемешайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Куриные кусочки отправьте на шпажки и выложите на противень.
  6. Выпекайте куриный шашлык в духовке в течение 20 – 25 минут до готовности. Приятного аппетита!

Рецепт куриного шашлыка на решетке

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты: – 500 г куриного филе; – 1 ст. л. масла; – 1 ст. л. соевого соуса; – соль по вашему вкусу; – черный молотый перец по вашему вкусу; – 1 ст. л. молотой паприки.

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите на слое бумажного полотенца. Нарежьте мясо на средние кусочки.
  2. В большой миске смешайте масло, специи, соевый соус и перемешайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 минут.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Отправьте курятину на шампур.
  6. Выложите шампуры с шашлыком на решетку из духовки и выпекайте мясо. Через 10 – 13 минут переверните шампуры на другую сторону.
  7. Подавайте куриный шашлык к столу горячим. Приятного аппетита!
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