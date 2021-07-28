Транспортный налог для физлица: разъяснение ГНС

Согласно пп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 разд. ХІІ Налогового кодекса исчисление суммы налога с объекта/объектов налогообложения физических лиц осуществляется контролирующим органом по налоговому адресу (месту регистрации) налогоплательщика, указанному в регистрационных документах на объект налогообложения, сообщает ЮрЛига.

Подпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 НКУ определено, что налоговое/налоговые уведомление-решение об уплате суммы/сумм налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику контролирующим органом в порядке, определенном ст. 42 НКУ, до 1 июля года базового налогового (отчетного) периода (года), разъяснили в Главном управлении ГНС в Харьковской области.

Что касается объектов налогообложения, приобретенных в течение года, налог платится физическим лицом - плательщиком начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

Контролирующий орган направляет налоговое уведомление-решение новому собственнику после получения информации о переходе права собственности.