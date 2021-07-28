Сегодня ограничили въезд в Киев: кого это коснется

Сегодня, 28 июля, с 13:00 в связи с жарой ограничивается въезд тяжеловесного транспорта в Киев, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С" , - пояснили в полиции.

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 20:00.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).