Полиция расследует дело об отравлении детей в гостинице под Одессой

Правоохранители начали расследование массового отравления детей в гостинице Одесской области. Там накануне госпитализировали девять несовершеннолетних, сообщает РБК-Украина.

"В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, которые приехали из Киевской области на отдых к морю" , - говорится в сообщении.

Указано, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.

Напомним, вчера, 27 июля, в больницу попали девять детей в возрасте от 8 до 14 лет, которые находились на отдыхе на территории одного из отелей в Грибовке.

У всех несовершеннолетних были одинаковые симптомы отравления. Детям оказали медицинскую помощь, отобрали у них анализы, чтобы проверить наличие и вид в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение.

Мария Кучерявец