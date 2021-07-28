Кабмин принял решение по тарифу на электроэнергию

В Украине повышение тарифов на электроэнергию перенесли с 1 августа на 1 сентября. В результате до конца лета стоимость кВт*час будет составлять 1,68 грн, сообщает Обозреватель.

Об этом на заседании Кабмина, которое транслировалось на YouTube-канале ведомства, 28 июля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В то же время решение о тарифах на горячую воду и отопление будут принимать местные власти.

"Теперь тарифы на тепло и горячую воду устанавливают местные органы власти. Это важный шаг реформы децентрализации. Руководители больше не смогут закрывать глаза на неэффективность предприятий" , – сказал Шмыгаль.

Отметим, в Украине цены на электроэнергию не пересматривались долгое время. В результате себестоимость тока уже в два раза выше, чем платим за него. Только доставка уже сгенерированной электроэнергии обходится в 1,6 грн за кВт*час.

Если ничего не менять, долги всех участников рынка электроэнергии будут расти. Рано или поздно это может привести к банкротству предприятий, а это фактически поставит страну перед угрозой веерных отключений и масштабных проблем с электроэнергией.