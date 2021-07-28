Украина вышла из космического соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу. Решение принято с учетом утраты международным договором своего практического значения, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу подписан правительствами государств-участников СНГ 13 ноября 1992 года и определяет, что Совет является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.

"Протокол об утверждении Положения о Совете является в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а следовательно не применяется на практике" , - говорится в документе.

Автор: Александр Белоус