Украина получит более 47 млн доз COVID-вакцин

До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины от разных производителей. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Буквы.

По его словам, за средства государственного бюджета будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин работает над тем, чтобы подготовить страну к возможной вспышке коронавируса в связи с распространением штамма Delta.