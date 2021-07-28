Зеленский заявил, что Украина готова получать транш МВФ

Зеленский заявил, что Украина готова получать транш МВФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила обязательства перед Международным валютным фондом, необходимые для получения транша, сообщает Лига.Финансы.

"У нас, в принципе, много вещей сделано, может некоторые вещи еще согласовываются. Со стороны ответственности государства и структурных маяков мы на финальной стадии. Я считаю, мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой (директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева), все главные реформы мы начали: они проголосованы. Считаю, что мы готовы к получению транша", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сегодня вечером у него будет разговор с главой МВФ Георгиевой о ситуации с получением транша. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе. 

Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который приняли в первом чтении.

Он добавил, что остаются "специфические" вопросы касательно госбюджета и бюджета следующих годов. Их он назвал вопросами среднего звена.

"У нас конструктивные отношения с МВФ, рабочие. Я считаю, что ключевые реформы, которые были нужны нам, совпадали с желаниями и структурными маяками МВФ. Я считаю, что мы их проголосовали, не сделали еще, к сожалению. Мы доведем реформы до конца", – подчеркнул Зеленский.
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