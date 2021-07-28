Зеленский заявил, что Украина готова получать транш МВФ

Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила обязательства перед Международным валютным фондом, необходимые для получения транша, сообщает Лига.Финансы.

"У нас, в принципе, много вещей сделано, может некоторые вещи еще согласовываются. Со стороны ответственности государства и структурных маяков мы на финальной стадии. Я считаю, мы все сделали. Все, что я обещал госпоже Георгиевой (директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева), все главные реформы мы начали: они проголосованы. Считаю, что мы готовы к получению транша", – заявил Зеленский.

Он добавил, что сегодня вечером у него будет разговор с главой МВФ Георгиевой о ситуации с получением транша. Обсуждать будут статус внедрения реформ. Он добавил, что Украина находится на финальном этапе.

Зеленский напомнил, что Украина обязывалась принять законы о земельной, банковской и судебной реформе. Также необходимо было принять законопроект о реформе СБУ, который приняли в первом чтении.

Он добавил, что остаются "специфические" вопросы касательно госбюджета и бюджета следующих годов. Их он назвал вопросами среднего звена.