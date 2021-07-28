SkyUp запустит рейсы во Францию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines в августе 2021 года запустит ряд рейсов во Францию, которая недавно вновь открыла границы для украинцев, сообщает УНИАН.

В частности, SkyUp будет летать во Францию по такому расписанию:

Рейсы "Киев - Париж Бове - Киев" с 20 августа трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы "Киев - Ницца - Киев" с 19 августа дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Условия въезда во Францию по состоянию на 28 июля 2021 года

Для въезда в страну взрослым и детям старше 12 лет нужно придерживаться одного из условий на выбор:

иметь сертификат о полной вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. К их числу относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson&Johnson (больше подробностей по ссылке). При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с даты получения вакцины Janssen и 7 дней со времени второй дозы в случае прививки вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

При этом для комфортного путешествия туристам рекомендуют проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета на официальных интернет-ресурсах выбранной страны или на веб-ресурсе "Советы путешествующим от консульской службы Украины".