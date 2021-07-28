Суд может конфисковать элитное жилье нардепа от "Батькивщины"

Суд 12 августа рассмотрит иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к народному депутату от "Батькивщины" Михаилу Волынцу о конфискации элитной квартиры, сообщает УНИАН.

Как сообщает пресс-служба САП, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу гражданский иск прокуроров о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату, и взыскания ее в доход государства.

Заседание назначено на 13:15 12 августа 2021 года.

Напомним, прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат 9-го созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн грн, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

В случае доказательства прокурором такой разницы, ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных на приобретение квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

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