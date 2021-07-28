Кива сделал скандальное заявление о Майдане

Народный депутат от "Оппозиционной платформы За Жизнь" Илья Кива жалеет, что беглый президент Виктор Янукович не раздавил Майдан танками и БТРами, сообщает Вести.

Кива пишет, что хоть и сам участвовал в Майдане, "одураченный евроинтеграцией" , все-равно жалеет, что Януковичу "не хватило духу давить тех, кто скакал как идиоты".