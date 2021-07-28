Кива сделал скандальное заявление о Майдане
Народный депутат от "Оппозиционной платформы За Жизнь" Илья Кива жалеет, что беглый президент Виктор Янукович не раздавил Майдан танками и БТРами, сообщает Вести.
Кива пишет, что хоть и сам участвовал в Майдане,
"одураченный евроинтеграцией", все-равно жалеет, что Януковичу
"не хватило духу давить тех, кто скакал как идиоты".
"Хоть я в 14-ом и был на "майдане" одураченный "евроинтеграцией", жаль, что у него не хватило духу, давить нас, тех кто скакал как идиоты, танками и БТРами!!! Жертв конечно было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления. Осознание и здравый смысл приходит со временем. Нужно все исправлять!", - написал депутат.