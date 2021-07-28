Состоятельные люди мира пересаживаются на б/у автомобили

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь не только низшего и среднего классов населения, но и высшего. В частности, за прошедший год состоятельные люди во всем мире стали больше покупать подержанных автомобилей, чем новых, сообщает АвтоПортал.

Особенно это видно по продажам люксовых брендов вроде Rolls-Royce и Bentley. Так, представитель американского филиала Rolls-Royce Джерри Спан, признал, что до коронавируса 1/3 всех продаж бренда в США составляли подержанные машины по программе Provenance (последняя предусматривает, в частности, гарантийное обслуживание), сегодня же их доля – это 75%, пишет Automotive News Europe.

С Бентли похожая история: в период с 2016 по 2021 год продажи подержанных автомобилей этой марки выросли на 34%. А в целом сегодня интерес к б/у Бентли на 53% выше, чем 5 лет назад.

Причем дело не в отсутствии деньгах. Это же подтверждает статистика продаж новых автомобилей по обеим британским маркам. В частности, в апреле этого года генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвес объявил, что первый квартал 2021 года стал рекордным по продажам за всю 116-летнюю историю бренда. При этом заказы на новые машины растянулись на полгода вперед. В свою очередь Bentley продала в 2020 году на 30% больше новых машин, чем годом ранее (11 206 штук).

Один из лучших периодов в своей истории сейчас переживает и Lamborghini – в итальянской марке не без хвастовства заявляют, что очереди за суперкарами тянутся на 10 месяцев вперед.

Так в чем же тогда дело?

Как ни странно, по большей части в психологии. По данным Automotive News Europe, пандемия ограничила использование денег, затруднила поездки и путешествия, не позволила проводить время на эксклюзивных мероприятиях в самых разных уголках мира. Это привело к тому, что богатых людей появилось больше времени, они стали откладывать дополнительные деньги и компенсировать вышеуказанные потери покупкой новых вещей, в том числе, роскошных автомобилей. Кроме того, изменилось отношение к жизни – вышеупомянутый представитель Rolls-Royce отмечает, что все больше людей хотят использовать то, что они могут себе позволить, и придерживаются позиции «Я хочу это здесь сейчас». Они не хотят ждать новых машин по полгода-год и с удовольствием ездят на не менее эксклюзивных автомобилях с пробегом. Ну а приятным бонусом является рациональность покупки «бэушки»: приобретая подержанные Роллсы, покупатели также избегают обесценивания: например, тот же Wraith теряет 20% своей стоимости, как только выезжает из салона, и – 40% после пяти лет владения.