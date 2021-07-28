В Анталии из-за лесных пожаров эвакуируют людей

Лесные пожары вспыхнули в турецком городе Манавгат района Анталии. Огонь уже приблизился к населенным пунктам, в результате чего были эвакуированы жители трех микрорайонов, сообщает РБК-Украина.

Известно, что пожар возник в результате возгорания свалки в районе Еникей. Огонь быстро распространился под воздействием ветра, что осложнило работу спасателей.

Как сообщают местные СМИ, к тушению пожара привлечено большое количество авиации, пожарных машин и строительной техники.

Отмечено, что министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли переехал в регион, чтобы взять ситуацию под личный контроль.

Местные власти сообщают, что огонь распространился на жилые районы, а жители в некоторых районах уже эвакуированы.

Из кадров видно, как дым покрывает небо в нескольких километрах от места пожара, что показывает масштабы возгорания.

Фото: в Анталии вспыхнули лесные пожары (фото twitter.com/pusholder)

Мария Кучерявец