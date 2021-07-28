В Bellingcat пообещали "скоро" опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Документальная лента международной группы расследователей Bellingcat о возможной спецоперации по задержанию бойцов российской ЧВК "Вагнер" будет опубликована в ближайшее время. Об этом заявил один из расследователей Bellingcat Христо Грозев, сообщает Суспільне.

"Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре", - заявил Грозев.

Журналисты Bellingcat начали съемки фильма о якобы сорванной международной операции по задержанию "вагнеровцев" в январе 2021 года. В марте съемочная группа работала в Украине, записывала показания свидетелей и обрабатывала документы.

Релиз фильма несколько раз переносился. В Bellingcat называют причиной задержек трудности, вызванные карантинными ограничениями.