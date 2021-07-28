Госстат назвал отрасли с самым быстрым ростом зарплат

В июне 2021 года средняя зарплата штатных работников в Украине по сравнению с июнем прошлого года выросла на 23,6%. Средняя зарплата составляла 14 313 гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики, быстрее всего зарплаты росли в отрасли "Временное размещение и организация питания" - на 71,3% до 8 922 гривен.

Далее идут "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где зарплаты за год выросли на 39,5% до 13 260 гривен.

В отрасли "Информация и телекоммуникации" зарплаты за год выросли на 38,4% до 26 197 гривен и являются самыми высокими в Украине.

В отрасли "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" зарплаты выросли на 36,7% до 12 090 гривен, в "Образовании" - на 31,3% до 14 158 гривен.

Самые низкие темпы роста в отрасли "Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность" - на 14,0% до 12 984 гривен.

Автор: Александр Белоус