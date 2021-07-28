Через линию разграничения планируют запустить бесплатные перевозки

Кабинет министров Украины планирует улучшить условия пересечения линии разграничения с временно неподконтрольными Киеву частями Луганской и Донецкой области и Крымом, сообщает Страна.ua.

Речь идет о бесплатных перевозках для тех, кто переходит линию разграничения.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства в среду, 28 июля.

Глава украинского правительства рассказал, что на сегодняшний день во время пересечения линии разграничения украинцы, в том числе и пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, должны проходить пешком достаточно большие расстояния.