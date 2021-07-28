В Кремле прокомментировали заявления Байдена об экономике РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что у РФ ничего нет, кроме ядерного оружия и нефтегазовой сферы, сообщает Корреспондент.

"Они (заявления) как минимум неверны по своей сути.... Очевидно, что президент США озвучивает посылы, которые готовятся его аппаратом. Здесь налицо ошибочное знание и понимание современной России. Да, Россия - это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно" , - заявил он.

Песков констатировал, что США пока остаются не партнерами, а оппонентами России.

"Вряд ли можно назвать сейчас партнерами. Скорее, это наши оппоненты. Пока никаких партнерских программ и отношений нет, к нашему сожалению. Хотя президент Путин неоднократно демонстрировал политическую волю на нормализацию этих отношений", - сказал он.