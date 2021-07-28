Под Тернополем выпал гигантский град размером с пельмени

Непогода разгулялась 28 июля в западных регионах, и после погодного ненастья в Ровенской области, стихия проявила себя и под Тернополем, где выпал огромный град, а также заливали сильные дожди со шквалами, сообщает РБК-Украина.

фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля

Местные жители сняли происходящее на фото и видео, после чего кадры попали в сеть.

"Лановецкий район бьет гигантский град с дождем. Надеюсь автомобили уцелеют! Дальше на очереди американские смерчи???" - подписал кадры автор ролика депутат Лановецкой городского совета Давид Андрощук.

Кроме того, снимки с "ледяными пельменями", падавшими с неба в Лановцах, Оришковцах и Волице, показали и другие пользователи сети - местные жители.

фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля

фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля

фото: Давид Андрощук / facebook.com/groups / Ланівці - ОТГ - Тернопілля

Сильно засыпало город Лановцы и территориальную громаду. Пользователи сети рассказали, что ледяные градины повредили немало растений в огородах и садах, цветы в клумбах.

Автор: Владимир Костырин