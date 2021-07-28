Украина получила крупнейший контракт на производство ракет Р-27

Киевский производитель ракет "Артем" сообщил, что получил от неназванного заказчика контракт на 200 миллионов долларов на производство ракет средней дальности Р-27, сообщает Defense Blog.

Как сообщил директор компании «Артем» Владимир Зимин, «компания получила предоплату и приступила к выполнению крупнейшего за последние 10-15 лет контракта на поставку ракет Р-27 на сумму более 200 миллионов долларов» .

Неназванный азиатский заказчик, предположительно Индия или Индонезия, заключил с "Артемом" контракт на поставку партии ракет средней дальности, предназначенных для перехвата и уничтожения вражеских пилотируемых самолетов, беспилотных целей и крылатых ракет в дальнем и ближнем воздушном бою.

Р-27 (по классификации НАТО AA-10 Alamo) - это семейство ракет класса "воздух-воздух", первоначально разработанное российским конструкторским бюро "Вымпел" и построенное российской фирмой "Вымпел" и украинским Артемом.

Он предназначен для установки на истребители четвертого поколения, такие как МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.

Разработка Р-27 была начата в апреле 1962 года, а фактическое производство началось в 1986 году. В настоящее время ракета находится на вооружении более чем 25 стран мира.