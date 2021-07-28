Жертвами в авиакатастрофе на Прикарпатье оказались граждане США

Трое погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей сегодня на территории села Шепаровцы, были граждане США. Также погиб и пилот легкомоторного самолета, им оказался профессиональный летчик Игорь Табанюк, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению Telegram-канала Объединенной еврейской общины Украины, погибшие пассажиры самолета были хасидами, которые прибыли с группой других людей на отдых на Прикарпатье.

Как отмечает пресс-служба ОEОУ, трое погибших пассажиров самолета оказались гражданами США.

Заметим, что вместе с туристами погиб и пилот транспорта - житель Прикарпатья, инструктор и совладелец аэродрома в Коломыи Игорь Табанюк.

Автор: Сергей Пышкин