НАБУ и САП ходатайствуют о взятии под стражу Януковича

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением", - сообщает пресс-служба НАБУ в "Телеграмм-канале".

Действия экс-президента и его сына квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. А.Януковичу инкриминируется также ч.5 ст.27 (пособничество) УК Украины.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о применении меры пресечения в виде содержания под стражей В.Януковича, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье".

Имущество резиденции "Межигорье" арестовал Печерский райсуд Киева 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договора, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.