Подтопленный вокзал и улицы: Черновцы накрыл мощный ливень

Мощный ливень в Черновцах подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого, сообщает РБК-Украина.

Согласно опубликованным видеозаписям, в результате такой погоды﻿ был частично подтоплен железнодорожный вокзал Черновцов.

Отмечается, что работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала. В частности, вместе с вокзалом, из-за непогоды пострадала й территория вокруг здания.

Также известно, что мощный ливень подтопил улицу Богдана Хмельницкого и частично улицу Гагарина.

Автор: Сергей Пышкин