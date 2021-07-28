Семья успела выбежать из дома, на который упал самолет

Во время крушения "Адвантик ВТ-10" 28 июля близ села Шепаровцы Ивано-Франковской области, в доме, на который пикировал легкомоторный самолет, были люди. Но они в последний момент успели выбежать, сообщает Страна.ua.

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По данным правоохранителей, в момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей. Они услышали подозрительный шум и вовремя выбежали на улицу. Никто из них не пострадал.

Между тем в связи с падением воздушного судна открыто уголовное производство. Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов.

Сейчас полицейские проводят следственные действия для установления причин авиакатастрофы, которая унесла жизни четырех находившихся на борту человек.

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"На месте инцидента продолжают работать следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб. Во время следствия будут установлены все обстоятельства аварии", - заверил начальник полиции Прикарпатья.
Скриншот из Фейсбука Нацполиции

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