В посылке из Таиланда пограничники обнаружили изумруд ценой $10 тыс

Сотрудники погранслужбы на контрольно-пропускном пункте "Киев" во время проверки отправления из Таиланда обнаружили в пакете дорогостоящий изумруд, который пытались выдать за бижутерию, сообщает Страна.ua.

"В пакете пограничники и сотрудники таможни обнаружили обработанный камень зеленого цвета, квадратной формы размером 1 на 1 см. Он, скорее всего, является изумрудом и стоит более 10 000 долларов США, хотя в сопроводительных документах указано, что камень искусственного происхождения и стоит 22 доллара США" , - говорится в сообщении.﻿

Драгоценность была изъята для проведения геммологической экспертизы. В данный момент таможенники составляют протокол о нарушении таможенных правил.