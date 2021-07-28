Часть Ровно осталась без света из-за аварии

В среду вечером в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции. В связи с этим часть города осталось без света, сообщает РБК-Украина.

В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе. В 20:47 пожар был потушен.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Бригадами Ровнооблэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения" , - говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К тушению пожара привлекли 30 человек и пять единиц техники ГСЧС.