В Одессе мужчина с ножом напал на кондуктора троллейбуса

В Одессе мужчина с ножом напал на кондуктора троллейбуса
Фото: иллюстрационное

Неадекватный мужчина с ножом набросился на женщину-кондуктора троллейбуса во время остановки на конечной общественного транспорта в парке Шевченко, сообщает Думская.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», инцидент произошел в районе 15:30.

На помощь коллеге пришел водитель другого троллейбуса, который во время инцидента подъехал на конечную. Нападавший порезал мужчине руку, после чего задержали проезжавшие мимо полицейские.

Пострадавшему водителю троллейбуса оказали медицинскую помощь.

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