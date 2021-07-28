В Одессе мужчина с ножом напал на кондуктора троллейбуса
Неадекватный мужчина с ножом набросился на женщину-кондуктора троллейбуса во время остановки на конечной общественного транспорта в парке Шевченко, сообщает Думская.
Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», инцидент произошел в районе 15:30.
На помощь коллеге пришел водитель другого троллейбуса, который во время инцидента подъехал на конечную. Нападавший порезал мужчине руку, после чего задержали проезжавшие мимо полицейские.
Пострадавшему водителю троллейбуса оказали медицинскую помощь.