На Prom.ua сменился руководитель: что ожидает крупнейшую торговую площадку

В руководстве крупного маркетплейса Prom.ua произошли изменения. С поста СЕО ушел Иван Портной, проработавший в компании около 10 лет. Его место занял Денис Горовой, сооснователь группы компаний Evo, куда входит и Prom.ua, сообщает UBR.

Он рассказал UBR.ua какие изменения ждут маркетплейс в ближайшем будущем.

"Смена ролей, личных и профессиональных целей – это нормальный бизнес-процесс, здесь не происходит ничего необычного. Для Вани (Портнова – ред.) – это возможность попробовать что-то новое. Для команды – возможность пересмотреть процессы, ускорить развитие. Мы поддерживаем связь, нет никакой драматичной истории" , – объяснил Денис Горовой кадровые перестановки.

Он добавил, что в дальнейших планах – расти "еще быстрее, внедрять больше инноваций, создавать больше ценности для предпринимателей и покупателей", подчеркнул глава компании.

По его словам, на маркетплейсе продается более 100 млн товаров от 60 тыс. предпринимателей со всей страны.

"Купить можно все — от детских товаров, одежды, обуви до техники и сельскохозяйственных тракторов. Каждый месяц на Prom.ua совершается 3 млн заказов" , – привел статистику Денис Горовой.

Курс маркетплейса – сделать Prom.ua "самым выгодным и удобным местом покупок в онлайне, приводить больше трафика продавцам", а также улучшать качество обслуживания. В том числе компания продолжит бороться с недобросовестными "предпринимателями" – мошенниками.

"Мы никогда не прекращали эту борьбу. На Prom.ua работают алгоритмы, которые помогают вычислить мошенников еще до того, как они нанесут вред покупателям" , – заверил Денис Горовой.

Также он отметил, что специалисты компании "постоянно отслеживают сайты-подделки под магазины продавцов Prom.ua.