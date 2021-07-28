Зеленский сменил начальника Генштаба, командующего ДШВ и командующего ООС

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил, сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Владимир Зеленский принял решение о смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил. Соответственно, с должностей освобождены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко", – сказано в сообщении на сайте главы государства в среду вечером.

Начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, Александр Павлюк - командующим Операции объединенных сил. Соответствующие указы обнародованы на сайте президента Украины.

"Глава государства акцентирует внимание командиров всех уровней в Вооруженных силах, руководителей в сфере обороны и в секторе безопасности необходимость активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны", – отметили в пресс-службе президента.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Также глава государства отметил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

"После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом", - резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что главнокомандующим ВСУ вместо уволенного Руслана Хомчака назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный.