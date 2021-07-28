Умер последний член ГКЧП

Последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), Олег Бакланов умер сегодня в возрасте 89 лет, сообщает Новости-N.

Бакланов родился 17 марта 1932 года в городе Харькове. С 1988 по 1991 год был секретарем ЦК КПСС. С 1983 по 1988 год занимал пост министра общего машиностроения СССР. С 1985 по 1988 год являлся главой ракетно-космической отрасли Советского Союза и курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы "Энергия - Буран".

Был первым заместителем председателя Совета обороны СССР. С 18 по 21 августа 1991 года входил в состав ГКЧП. Впоследствии был арестован по обвинению в попытке захвата власти. Находился под стражей до 1993 года, затем был амнистирован.

После смерти в феврале 2020 года Дмитрия Язова, Олег Бакланов был единственным из остававшихся в живых членов ГКЧП.