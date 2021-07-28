Бывшего президента Сальвадора объявили в международный розыск

В Сальвадоре в международный розыск объявили бывшего президента страны Санчеса Серена, а также четверых членов правительства экс-лидера Маурисио Фунеса, сообщает Лента.Ру.

Выдать красный формуляр Интерпола постановил суд. Серена подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении с 2009 по 2014 год, когда он занимал должность вице-президента Сальвадора. По данным генеральной прокуратуры, за это время руководство республики без одобрения парламента использовало по крайней мере 351 миллион долларов. В общей сложности по данному делу проходят десять человек. К настоящему моменту задержаны министры здравоохранения, финансов, труда и заместитель министра сельского хозяйства из кабинета президента Маурисио Фунеса.