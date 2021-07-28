Twitter запустил функцию покупок Shop Module

Компания Twitter заявила о начале постепенного введения функции покупок в социальной сети среди всех пользователей приложения. Нововведение получило название Shop Module. ﻿Об этом заявил руководитель отдела продаж платформы Брюс Фальк в своем блоге, сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, отмечается, что сейчас воспользоваться новой функцией могут исключительно пользователи операционной системы iOS из США.

"Во время пилотного проекта мы узнаем, как аудитория реагирует на "эмоциональные" продукты, например, новую футболку любимой спортивной команды ... Узнаем, какие товары нравятся пользователям" , - сообщает Фальк.

В будущем Twitter рассчитывает на создание консультативного совета в котором примут участие представители брендов, отметившие себя лучшими продавцами в социальной сети. Благодаря их помощи, компания сможет доработать и усовершенствовать новую функцию и сделать ее доступной для всех пользователей приложения.

Автор: Сергей Пышкин