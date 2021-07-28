Бывшая любовница короля Испании подала на него в суд

Бывшая любовница Хуана Карлоса I - почетного короля Испании - подала на него в Высокий суд Лондона, обвиняя экс-главу государства и испанские секретные службы в незаконной слежке за ней, сообщает Financial Times.

Исковое заявление было подано еще в декабре прошлого года, однако опубликовано лондонским судом лишь 26 июля.

В нем Коринна Сайн-Витгенштейн-Сайн (урожденная Ларсен) обвиняет Хуана Карлоса I в том, что он подвергал ее травле "с 2012 года по настоящее время", якобы прибегая к угрозам и клеветническим заявлениям. Она также обвиняет почетного монарха в "незаконном тайном и гласном надзоре" со стороны сотрудников его аппарата и испанской разведывательной службы. Сайн-Витгенштейн-Сайн требует суд удовлетворить ее требование о покрытии существенного ущерба, сумма которого не указывается.

Женщина, утверждающая, что прекратила отношения с Хуаном Карлосом I в 2009 году, также требует издать судебный приказ, запрещающий почетному королю Испании и его представителям общаться с ней, следить за ней, делать про нее клеветнические заявления или приближаться к ней ближе, чем на 150 м.

В центре судебного разбирательства находятся около €65 млн, которые Хуан Карлос I, по сообщениям СМИ, перевел женщине в 2012 году "из благодарности и любви". В своем заявлении истец указывает на то, что тогдашний король, переводя эти средства, " хотел удостовериться, что она и ее дети будут обеспечены, но он был обеспокоен, что его семья оспорит все, что оставил бы ей в завещании после смерти ", говорится в статье.

Затем, как утверждает Сайн-Витгенштейн-Сайн, Хуан Карлос I попросил вернуть деньги или " сделать их доступными для его пользования ". По заявлению истца, после того как она отказалась сделать это, король, отрекшийся от престола в 2014 году, ложно обвинил ее в краже средств и оклеветал женщину перед ее семьей и деловыми партнерами. Это, как отмечается, привело к потере доходов, которые Сайн-Витгенштейн-Сайн получала в качестве стратегического консультанта, работающего с высокообеспеченными частными лицами и ведущими компаниями в мире.

Представители почетного монарха отвергали эти утверждения, однако пока не представили свои аргументы защиты суду.