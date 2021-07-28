Невзоров похвастался именной футболкой сборной Украины

Знаменитый российский журналист и публицист Александр Невзоров похвастался формой сборной Украины по футболу. Видео, на котором 62-летний Александр Глебович облачен в сине-желтую экипировку, он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram, сообщает Обозреватель.

Александр Невзоров в форме сборной Украины. Источник: кадр из видео

На вопрос жены, "что у него там синенькое под пиджаком", Невзоров гордо ответил "Слава Украине! Героям Слава". Кроме того, комментируя свое приобретение российский журналист отметил, что эта форма является именной.

Надпись "Глебыч" на спине. Источник: кадр из видео