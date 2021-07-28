Невзоров похвастался именной футболкой сборной Украины
Знаменитый российский журналист и публицист Александр Невзоров похвастался формой сборной Украины по футболу. Видео, на котором 62-летний Александр Глебович облачен в сине-желтую экипировку, он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram, сообщает Обозреватель.
На вопрос жены, "что у него там синенькое под пиджаком", Невзоров гордо ответил "Слава Украине! Героям Слава". Кроме того, комментируя свое приобретение российский журналист отметил, что эта форма является именной.
"Через явочные квартиры, через агентов, через полнейшую конспирацию мне передавали эту футболку сборной Украины, которая вызывает особую ненависть в России. Более того, эта майка именная - на спине у меня написано Glebych. Я никому это не показываю, чтобы сохранять здесь инкогнито", - признался Невзоров