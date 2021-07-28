Сенаторы США шантажируют Байдена из-за "СП-2"

Группа американских сенаторов пошла на шантаж администрации президента США Джо Байдена из-за газопровода «Северный поток-2», сообщает Лента.Ру.

По данным Bloomberg со ссылкой на письмо парламентариев﻿ республиканцы во главе с Пэтом Туми пригрозили заблокировать назначения в министерство финансов США, если правительство Байдена не изменит свою позицию по реализации проекта и не введет новые санкции.

Согласно заявлению сенаторов, «Северный поток-2» наносит вред национальным интересам США и их партнеров. Американские парламентарии также отмечают, что в случае завершения строительства газопровод усилит влияние России на Европу и дестабилизирует ситуацию в Украине.