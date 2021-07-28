Зеленский и Байден на встрече подпишут три документа

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне подпишут ряд документов, сообщает Корреспондент.

"С целью надлежащего обеспечения подготовки визита Владимира Зеленского в США заместитель руководителя Офиса президента (Роман Машовец - ред.) обсудил завершение проработки трех двусторонних документов" , - сказано в сообщении пресс-службы Офиса президента в среду, 28 июля.

Документы посвящены оборонному партнерству, проектам в сфере исследований, разработкам, испытаниям и оценке, а также сотрудничеству в космической отрасли.

"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы украинского государства в Вашингтон" , - добавили в ОП.

Машовец обсудил подготовку визита Зеленского в США с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине.