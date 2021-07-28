Резников сообщил, кто возглавит ТГК при отсутствии Кравчука

Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, находится на больничном, после которого вернется к руководству, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа" , - отметил вице-премьер.

Это объясняется тем, по его словам, что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.