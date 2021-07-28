Резников сообщил, кто возглавит ТГК при отсутствии Кравчука
Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, находится на больничном, после которого вернется к руководству, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа", - отметил вице-премьер.
Это объясняется тем, по его словам, что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.
"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний", - заявил Резников.