Сотрудников Google обязали прививаться от COVID-19

Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, обязала вакцинироваться от коронавируса всех офисных сотрудников, сообщает Лента.Ру.

"Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться" , — рассказал директор Сундар Пичаи в блоге компании.

По его словам, такие правила будут введены в США в ближайшие недели, а в других регионах — в ближайшие месяцы. При этом режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. Директор отметил, что это даст компании время восстановить работу и «обеспечит гибкость для тех, кому это необходимо».