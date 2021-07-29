В Израиле обнаружили уникальный артефакт, возрастом 3100 лет

Археологи обнаружили в Израиле фрагмент глиняной посуды возрастом 3100 лет. На нем написано имя "Иеруббаал", которое упоминается в Ветхом Завете, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет Израильское антическое управление в Facebook. Иеруббаал был военачальником, судьей и пророком, который возглавил войско из 300 израильтян в битве с мадианитянами. Его история изложена в главах с 6 по 8 Книги Судей.

Уникальный артефакт обнаружен во время археологических раскопок в Хорбат-эль-Раи, недалеко от города Кирьят-Гат.

По мнению экспертов, фрагмент был частью небольшого кувшина, в нем хранились драгоценные жидкости.

Надписи библейского периода крайне редки, тем более, что на фрагменте из Хорбат-эль-Раи написано полное имя. Это первый случай, когда это имя обнаружено в археологическом контексте, датируемом периодом Судей, около 1100 года до н.э.

На фрагменте написано имя "Иеруббаал". Источник: antiquities.org.il

Фрагмент был частью небольшого кувшина. Источник: antiquities.org.il

Надписи библейского периода крайне редки. Источник: antiquities.org.il