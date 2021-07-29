Netflix ввел обязательную вакцинацию для актеров

Компания Netflix обязала актеров, которые задействованы в съемках студии в США, и некоторых сотрудников пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает РБК.

Об этом информирует Deadline.﻿ Правила также касаются тех, кто взаимодействует с актерами на съемочной площадке. Новые стандарты были согласованы с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров — Американской федерацией художников телевидения и радио (SAG-AFTRA), профсоюзами и другими отраслевыми организациями, уточняет Hollywood Reporter.

По данным Deadline, в редких случаях будут предусмотрены исключения: прививку разрешат не делать по медицинским, религиозным или возрастными причинам. Также, пишет издание, правила не затронут сериалы и фильмы, которые уже находятся в производстве.

Netflix стала первой крупной студией в Голливуде, которая ввела подобную меру. Это решение было принято из-за распространения в США дельта-варианта коронавируса (индийского штамма).