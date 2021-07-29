Украинцы продали валюты на два миллиарда

C начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила $2 млрд, заявил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин, сообщает Зеркало недели.

"Чистая продажа иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала года превысила $2 млрд (в том числе с начала июля — почти $400 млн) и выступала весомым фактором сбалансирования спроса и предложения иностранной валюты на рынке" , — сообщил Данилишин.

При этом он отметил, что на межбанковском валютном рынке на протяжении недели спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков превышал предложение, однако ситуация на рынке оставалась сбалансированной, учитывая активные операции банков с собственной валютной позицией.

Покупка Национальным банком иностранной валюты (в общем объеме $32 млн) в дни, когда наблюдалось преобладание предложения над спросом, позволила увеличить международные резервы НБУ до $28,5 млрд. С учетом доразмещения Министерством финансов ОВГЗ объем международных резервов НБУ превысит $29 млрд.

"Увеличение предложения иностранной валюты в понедельник обусловило укрепление обменного курса гривни до уровня ниже 27 гривень за 1 доллар США. Интервенция НБУ по покупке иностранной валюты составила $20 млн (с начала июля +72 млн, с начала года +$876 млн)" , — отметил Данилишин.

Отметим, за весь 2020 год украинские физлица купили иностранной валюты на сумму $14,85 млрд (в эквиваленте), а продали — на $15,95 млрд.