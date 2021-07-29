Замглаву Харьковской облрады отпустили под залог

Заместитель главы Харьковского областного совета Андрей Малыш, которого задержали 22 июля по подозрению в вымогательстве взятки, вышел из следственного изолятора (СИЗО) после внесения 4,7 млн гривен залога, сообщает Зеркало недели.

Об этом проинформировали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Внесли залог" , - сообщили в ведомстве.

В САП добавили, что Малыш вышел из СИЗО в среду. Залог был внесен в этот же день.

По решению Высшего антикоррупционного суда, Малышу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с правом внесения залога.