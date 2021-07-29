Украина получила крупный заказ на изготовление ракет Р-27

Украинская компания Артем получила крупный заказ на производство управляемых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности Р-27.

По информации Defense Blog заказчиком выступила неназванная азиатская страна, а сумма контракта превышает 200 миллионов долларов. Издание не называет конкретного заказчика, допуская, что речь может идти об Индии или Индонезии.

Также сообщается, что соглашение стало крупнейшим для Артема за последние 10-15 лет. Украинская компания, как отмечает издание, уже получила предоплату и приступила к выполнению заказа.

Defense Blog напоминает, что Р-27 разработаны российским конструкторским бюро Вымпел и серийно производились Россией и Украиной. Согласно информации издания, данные ракеты предназначены для самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34 и Су-35.