Украинский пловец Романчук взял бронзу на Олимпиаде

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал четвертую для нашей страны бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем он финишировал третьим с результатом 7:42,33, сообщает Обозреватель.

"Золото" выиграл американец Роберт Финке, а "серебро" – итальянец Грегорио Палтриньери.Другой наш соотечественник Сергей Фролов продемонстрировал шестой результат в финале соревнования.

Результаты заплыва на 800 метров вольным стилем

Отметим, что Романчук выиграл "золото" на ЧМ-2018 на короткой воде, является серебряным призером чемпионата мира 2017 года, четырехкратным чемпионом Европы (по два "золота" в 2018 и 2021 годах) и победителем континентального первенства на короткой воде в 2017-м.

Напомним, что ранее представители Украины завоевали три "бронзы" на Олимпиаде в Токио. Первую медаль нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Белодед, вторую – шпажист Игорь Рейзлин, а третью – стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Дарья Белодед во время церемонии награждения. Источник: Getty Images

Игорь Рейзлин. Источник: Getty Images