Жителей Нью-Йорка заманивают на вакцинацию $100

С 30 июля жителям Нью-Йорка будут платить 100 долларов за первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает Украинская правда.

По информации NBC﻿ соответствующее решение приняли в мэрии. Для получения средств жителям надо зарегистрироваться на специальном сайте.

Выплата средств за вакцинацию вызвана резким ростом числа случаев коронавируса в городе. Ранее мэр заявил, что горожане должны или прививаться или еженедельно сдавать тесты.

Сейчас привито от 45% до 65% жителей города, в зависимости от района.