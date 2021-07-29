Блинкен поддержал новые исследования происхождения COVID-19

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщает Корреспондент.

Об этом проинформировала пресс-служба Госдепартамента.﻿ Представитель госдепа Нед Прайс уточнил, что встреча проходила в Кувейте.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии. Он подчеркнул, что следующая фаза должна быть своевременной, основанной на фактах, прозрачной, находиться под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства" , - сказал Прайс.

Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.