На химзаводе в Техасе произошла авария, есть погибшие

В американском штате Техас, недалеко от Хьюстона в среду, 28 июля, произошла авария на химическом заводе. В результате в воздух попала смесь, содержащая уксусную кислоту, сообщает Корреспондент.

Как утверждает NBC в результате аварии пострадали по меньшей мере 30 человек, еще двое погибли. Компания LyondellBasell, которой принадлежит завод, сообщила, что всего в атмосферу попали более 45 тысяч килограммов смеси.

Местные власти уже официально подтвердили смерть двух человек. Кроме того, после утечки в больницу доставили 30 человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь и провели обследование. Из них 26 пострадавших почти сразу же отпустили.

В компании сообщили, что утечку удалось остановить почти сразу.